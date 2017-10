Evangelio en audio del Domingo de la 31ª Semana del Tiempo Ordinario - Ciclo A (5 - noviembre - 2017)

Mateo 23, 1-12 : No hacen lo que dicen

Después de esto, Jesús habló a la gente y a sus discípulos, diciendo: "Los maestros de la ley y los fariseos son los encargados de interpretar la ley de Moisés. Por lo tanto, obedecedlos y haced todo lo que os digan. Pero no sigáis su ejemplo, porque dicen una cosa y hacen otra. Atan car­gas pesadas, imposibles de soportar, y las echan sobre los hombros de los demás, mientras que ellos mismos no quieren tocarlas ni siquiera con un dedo. Todo lo hacen para que la gente los vea. Les gusta llevar sobre la frente y en los brazos cajitas con textos de las Escrituras, y vestir ro­pas con grandes borlas. Desean los mejores puestos en los banquetes, los asientos de honor en las sinagogas, ser saludados con todo respeto en la calle y que la gente los llame maestros. Pero vosotros no os hagáis llamar maestros por la gente, porque todos sois hermanos y uno solo es vuestro Maestro. Y no llaméis padre a nadie en la tierra, porque uno so­lo es vuestro Padre: el que está en el cielo. Ni os hagáis llamar jefes, por­que vuestro único Jefe es Cristo. El más grande entre vosotros debe ser­vir a los demás. Porque el que a sí mismo se engrandece, será humilla­do; y el que se humilla, será engrandecido."