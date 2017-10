Evangelio en audio del Lunes 29ª Semana de Tiempo Ordinario (23 - octubre - 2017)

Lucas 12,13-21

Uno de entre la gente dijo a Jesús: “Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia.” Jesús le contestó: “Amigo, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor?” También dijo: “Guardaos de toda avaricia, porque la vida no depende del poseer muchas cosas.” Entonces les contó esta parábola: “Había un hombre rico, cuyas tierras dieron una gran cosecha. El rico se puso a pensar: ‘¿Qué haré? ¿No tengo donde guardar mi cosecha!’ Y se dijo: ‘Ya sé qué voy a hacer: derribaré mis graneros y construiré otros más grandes en los que guardar toda mi cosecha y mis bienes. Luego me diré: Amigo, ya tienes muchos bienes guardados para muchos años; descansa, come, bebe y goza de la vida.’ Pero Dios le dijo: ‘Necio, vas a morir esta misma noche: ¿para quién será lo que tienes guardado?’ Eso le pasa al hombre que acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico delante de Dios.”