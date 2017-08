Evangelio en audio del Lunes de la 20ª Semana del Tiempo Ordinario (21 - agosto - 2017)

Mateo 19, 16-22 : Si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás ri­quezas en el cielo

Un joven fue a ver a Jesús y le preguntó: "Maestro, ¿qué he de ha­cer de bueno para tener vida eterna?" Jesús le contestó: "¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Bueno solamente hay uno. Pero si quie­res entrar en la vida, cumple los mandamientos." "¿Cuáles?" -pregun­tó el joven. Jesús le dijo: "No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo." "Todo eso ya lo he cumplido -dijo el joven-. ¿Qué más me falta?" Jesús le contestó: "Si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás ri­quezas en el cielo. Luego ven y sigúeme." Cuando el joven oyó esto, se fue triste, porque era muy rico.