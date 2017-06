Evangelio en audio del Lunes de la 11ª semana del tiempo ordinario (19 - junio - 2017)

"Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré, como un anillo, al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra" (blas de otero)

Poesía para Semana Santa Poetas y poetisas, testigos del misterio inefable de la muerte y resurrección de Cristo. Poesía para Semana Santa

Ciudad Redonda Comentarios al evangelio, palabra diaria, imágenes, power point, actualidad, biblioteca y artículos. Secciones dedicadas a la Iglesia, María, la familia, vida religiosa, matrimonio y los jóvenes. Ciudad Redonda

Peregrinos en Cuaresma “La Cuaresma, un itinerario de renovación espiritual marcado por el significado simbólico que la Escritura da al número cuarenta, a saber: una paciente perseverancia, una larga prueba, un tiempo suficiente para ver la obra de Dios, un tiempo también para asumir nuestra propia responsabilidad”. Peregrinos en Cuaresma