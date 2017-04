Evangelio en audio del Jueves de la 5ª Semana de Cuaresma (6 - marzo - 2017)

Jn 8,51-59 : Abraham, vuestro antepasado, se alegró porque iba a ver mi día

En aquel tiempo dijo Jesús: “Os aseguro que quien hace caso a mi palabra no morirá.” Los judíos le dijeron: “Ahora estamos seguros de que tienes un demonio. Abraham y todos los profetas murieron, y tú dices: ‘Quien hace caso a mi palabra no morirá.’¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham? Él murió, y murieron también los profetas. ¿Quién te has creído que eres?” Jesús contestó: “Si yo me honrase a mí mismo, mi honra no valdría nada. Pero el que me honra es mi Padre, el mismo que decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis. Yo sí le conozco, y si dijera que no le conozco sería tan mentiroso como vosotros. Pero, ciertamente, le conozco y hago caso a su palabra. Abraham, vuestro antepasado, se alegró porque iba a ver mi día: y lo vio, y se llenó de gozo.” Los judíos preguntaron a Jesús: “Si todavía no tienes cincuenta años, ¿cómo dices que has visto a Abraham?” Jesús les contestó: “Os aseguro que yo existo desde antes que existiera Abraham.” Entonces ellos cogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo.