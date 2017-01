Evangelio en audio del Jueves, 3ª Semana del Triempo Ordinario (26 - enero - 2017)

Mc 4,21-25 : Una lámpara se pone en alto, para que alumbre. Con la misma medida con que midáis, Dios os medirá a vosotros

También les dijo: “¿Acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? No, una lámpara se pone en alto, para que alumbre. De la misma manera, no hay nada escondido que no llegue a descubrirse ni nada secreto que no llegue a ponerse en claro. Los que tienen oídos, oigan.” También les dijo: “Fijaos en lo que oís. Con la misma medida con que midáis, Dios os medirá a vosotros, y os dará todavía más. Pues al que tiene, se le dará más; pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará.”