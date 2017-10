Evangelio de la festividad de Conmemoración de los fieles difuntos (2 de Noviembre)

Jn 6,37-40 : Todo aquel que ve al Hijo de Dios y cree en él, tendra vida eterna, y yo le resucitaré en el día último

En aquel tiempo dijo Jesús: “Todos los que el Padre me da vienen a mí, y a los que vienen a mí no los echaré fuera. Porque no he venido del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre, que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda a ninguno de los que me ha dado, sino que los resucite el día último. Porque la voluntad de mi Padre es que todo aquel que ve al Hijo de Dios y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día último.”